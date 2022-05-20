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Новости 13:33

Россия прекратит поставки газа в Финляндию 21 мая

фото ЗакС политика Россия прекратит поставки газа в Финляндию 21 мая

Государственная финская газовая компания Gasum известила, что поставки топлива в страну будут остановлены начиная с субботы, 21 мая, информирует пресс-служба компании.

"Поступление природного газа из России по договору поставки Gasum будет прекращено в субботу, 21 мая, в 7:00", — отмечается в сообщении Gasum.

После начала "специальной военной операции" на Украине и беспрецедентного количества новых санкций Россия расширила до 48 позиций список недружественных государств. В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, который обязывает недружественные страны оплачивать российские энергоносители в рублях через российские же банки. От таких условий поставок с тех пор уже отказались ЧехияФинляндия, Германия и Австрия. Словакия, в свою очередь, данные условия приняла.


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