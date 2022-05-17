Словакия согласилась оплачивать газ по предложенной Россией схеме

Правительство Словакии согласилось на использование новой схемы оплаты российских поставок газа, на которой в коммуникации с этой страной настаивал Кремль. О грядущем изменении способа расчета написала национальная газета "Правда", на публикацию которой ссылается "Коммерсант".

"Словакия заплатит за газ в евро на счет в Газпромбанке, а тот перечислит платеж в рубли и направит "Газпрому". Со второй частью операции мы не будем иметь ничего общего. Для нас важно то, что мы платим в евро в Газпромбанк", - рассказал министр экономики Рихард Сулик.

Напомним, что после начала военной спецоперации на Украине и беспрецедентного количества новых антироссийских санкций Россия расширила список недружественных государств. Теперь в нем 48 позиций. В конце марта президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий недружественные страны оплачивать российские энергоносители в рублях через российские же банки. От российских условий поставок с тех пор уже отказались Чехия, Финляндия, Германия и Австрия.