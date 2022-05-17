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Новости 20:16

Словакия согласилась оплачивать газ по предложенной Россией схеме

фото ЗакС политика Словакия согласилась оплачивать газ по предложенной Россией схеме

Правительство Словакии согласилось на использование новой схемы оплаты российских поставок газа, на которой в коммуникации с этой страной настаивал Кремль. О грядущем изменении способа расчета написала национальная газета "Правда", на публикацию которой ссылается "Коммерсант".

"Словакия заплатит за газ в евро на счет в Газпромбанке, а тот перечислит платеж в рубли и направит "Газпрому". Со второй частью операции мы не будем иметь ничего общего. Для нас важно то, что мы платим в евро в Газпромбанк", - рассказал министр экономики Рихард Сулик.

Напомним, что после начала военной спецоперации на Украине и беспрецедентного количества новых антироссийских санкций Россия расширила список недружественных государств. Теперь в нем 48 позиций. В конце марта президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий недружественные страны оплачивать российские энергоносители в рублях через российские же банки. От российских условий поставок с тех пор уже отказались Чехия, Финляндия, Германия и Австрия.


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