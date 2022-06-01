В Карелии отменили обязательное ношение масок

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил в своем Telegram-канале, что Роспотребнадзор одобрил его просьбу об отмене обязательного масочного режима в республике. Свое обращение к главному санитарному врачу Анне Поповой он подкрепил статистикой, согласно которой заболеваемость коронавирусом в регионе снизилась почти втрое.

Теперь это только рекомендация — особенно для людей из групп риска и старше 65 лет", - говорится в посте Парфенчикова.

Чиновник утверждает, что остальные противоэпидемические ограничения, действовавшие на региональном уровне, прекратили свое действие.

С 1 июня ношение медицинских масок перестало быть обязательным также в Калининградской области.