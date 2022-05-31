ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:10

В Калининградской области отменили масочный режим

фото ЗакС политика В Калининградской области отменили масочный режим

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов внес изменения в "коронавирусное" постановление регионального правительства, по которому с 1 июня ношение медицинских масок в общественных местах перестает быть обязательным.

Отдельным пунктом в новой редакции постановления прописано, что для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем остается желательным ношение масок в транспорте и иных публичных местах.

Масочный режим в регионе действовал с 12 мая 2020 года. С начала пандемии в области официально насчитали почти 169 тысяч случаев заражения коронавирусом и 1 917 летальных случаев, связанных с инфекцией. 

Ранее на Северо-Западе обязательное ношение масок отменили в Мурманской и Псковской областях, а также в Петербурге.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости31 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама