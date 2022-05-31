В Калининградской области отменили масочный режим

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов внес изменения в "коронавирусное" постановление регионального правительства, по которому с 1 июня ношение медицинских масок в общественных местах перестает быть обязательным.

Отдельным пунктом в новой редакции постановления прописано, что для лиц старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем остается желательным ношение масок в транспорте и иных публичных местах.

Масочный режим в регионе действовал с 12 мая 2020 года. С начала пандемии в области официально насчитали почти 169 тысяч случаев заражения коронавирусом и 1 917 летальных случаев, связанных с инфекцией.

Ранее на Северо-Западе обязательное ношение масок отменили в Мурманской и Псковской областях, а также в Петербурге.