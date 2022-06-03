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Правозащитники признали художницу Скочиленко политзаключенной

фото ЗакС политика Правозащитники признали художницу Скочиленко политзаключенной

Петербургская художница Александра Скочиленко, находящаяся в СИЗО по обвинению в распространении фейков об армии (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), признана политической заключенной, заявили 3 июня правозащитники из проекта "Поддержка политзаключенных. Мемориал", созданного после ликвидации ПЦ "Мемориал"*.

В сообщении правозащитников говорится, что они признают Скочиленко политзаключенной, "руководствуясь международными критериями" и считают, что преследование художницы нарушает ее право на свободу выражения мнений и преследует цель запугать российских противников спецоперации в Донбассе.

"Мы требуем немедленно освободить Александру Скочиленко и прекратить её уголовное преследование", — заявили правозащитники.

Скочиленко была задержана по подозрению в замене ценников в магазине листочками с пацифистскими надписями, уголовное дело против нее завели в апреле. В середине апреля суд отправил ее в СИЗО, конце мая — оставил под стражей до 1 июля. Что касается "Мемориала"*, то накануне Мосгорсуд отказал правозащитному центру в приостановке ликвидации.

*Минюст внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента


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