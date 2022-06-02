Мосгорсуд отказал "Мемориалу"* в приостановке ликвидации

Мосгорсуд отказался удовлетворять просьбу правозащитного центра "Мемориал"* о приостановке ликвидации, написал 2 июня "Интерфакс" со ссылкой на Telegram-канал организации. Правозащитники добивались отсрочки соответствующего решения суда в связи с обеспечительной мерой по решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), предписавшего приостановить ликвидацию организации.

Согласно опубликованному определению Мосгорсуда, суд посчитал невозможным предоставление отсрочки "в связи с фактическим исполнением требований решения Московского городского суда от 29 декабря 2021 года" о ликвидации "Мемориала"*. В тексте документа уточняется, что 6 мая Минюст исключил организацию из Единого государственного реестра юридических лиц, а 18 мая в ЕГРЮЛ появилась запись о прекращении юридического лица "Мемориала"* в связи с ликвидацией НКО по решению суда.

"То, что сегодня мы увидели в суде – это неуважение не только к Европейскому суду – к чему, к сожалению, мы уже привыкли – но, по-моему, это также неуважение к российскому суду, об который Минюст, прокуратура и даже Федеральная налоговая служба вытерли ноги, по сути предвосхитив его решение", - прокомментировал отказ Мосгорсуда юрист Григорий Вайпан, представлявший "Мемориал"* в суде.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт "Мемориала"*. Ограничение доступа к ресурсу в ведомстве объяснили наличием фейков об армии.

*Минюст внёс правозащитный центр "Мемориал" в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента