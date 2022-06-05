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Новости 10:57

Петербургские улицы стали чаще мыть на фоне приближения ПМЭФ

фото ЗакС политика Петербургские улицы стали чаще мыть на фоне приближения ПМЭФ

В преддверии Петербургского международного экономического форума городские улицы стали чаще мыть с применением специальных средств, отчитались в Смольном. В городской администрации отметили важность создания в Северной столице праздничной атмосферы.

Отдельное внимание уделено цветочному оформлению маршрута, по которому гости мероприятия будут направляться до "Экспофорума". По трассе из аэропорта в центр города по Пулковскому шоссе и вдоль всего Московского проспекта повесили 1 500 ящиков с живыми цветами.

Согласно отчёту о подготовке к форуму, комитет по благоустройству отчитался также о приведении в порядок проезжих частей и тротуаров: по состоянию на начало лета дорожники завершили ремонт 23 тысяч м2 городских магистралей. 

В этом году юбилейный ПМЭФ состоится в 25-й раз, он пройдёт с 15 по 18 июня. Сообщалось, что на форуме намерен в очном формате выступить президент Владимир Путин. Губернатор Александр Беглов выражал намерение подписать в рамках ПМЭФ контрактов на сумму свыше 200 млн рублей. При этом РБК писал, что ряд участников мероприятия просят организаторов не указывать на их бейджах места работы из опасения попасть под санкции.


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