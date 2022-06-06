Конституционный суд не принял к рассмотрению жалобу Рашкина на лишение мандата

Конституционный суд не принял к рассмотрению жалобу экс-депутата от КПРФ Валерия Рашкина на лишение мандата, сообщил 6 июня "Интерфакс" со ссылкой на картотеку сведений об обращениях.

"Направлено уведомление заявителю о несоответствии обращения требованиям ФКЗ [федерального конституционного закона] о КС", — говорится в сообщении на сайте суда. Отмечается, что уведомление было выслано в пятницу, 3 июня.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Конституционного суда, причиной отказа стало отсутствие до этого судебного разбирательства из-за непосредственно лишения Рашкина места в парламенте. В связи с этим жалоба не соответствует требованиям закона о КС, поскольку экс-депутат еще не опробовал все способы защиты.

В конце мая Госдума большинством голосов выступила в пользу сложения с Рашкина полномочий. После этого тот обратился в Конституционный суд с жалобой на решение коллег. На следующий день, 2 июня, стало известно о решении КПРФ передать освободившийся мандат Анастасии Удальцовой — супруге координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, заседающей в совете движения.