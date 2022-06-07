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Новости 10:43

Закон о развитии пчеловодства окончательно приняли в Петербурге

фото ЗакС политика Закон о развитии пчеловодства окончательно приняли в Петербурге

Законодательное собрание 7 июня утвердило в третьем чтении закон, регулирующий сферу пчеловодства в Петербурге. Его подготовил парламентский комитет по законодательству.

В окончательном чтении инициативу поддержали все 46 голосовавших депутатов.

Ранее председатель комитета по законодательству Всеволод Беликов ("Единая Россия") заявил, что закон пойдет на пользу "с точки зрения озеленения города, увеличения маточного поголовья, количества пчел". Инициатива была очень обсуждаема на стадии первого чтения. Депутаты, в частности, рассуждали о пагубном влиянии на насекомых вышек 5G. Однако поправок к ней подали не так много.

На стадии предварительного обсуждения в комитете Беликов заявил, что, согласно исследованиям британских учёных, количество пчёл в хозяйствах за последние 15 лет снизилось в 50 раз, а к 2035 году эти насекомые вообще могут исчезнуть.

Сергей Еремеев


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