ТАСС: Представитель запрещенного в России "Талибана"* посетит ПМЭФ

Временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал станет гостем юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума, сообщило накануне ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

"Он примет участие", — рассказал агентству собеседник.

Гарвал был направлен в российскую столицу правительством движения "Талибан"* в Афганистане, в апреле он приступил к своей работе.

Ранее о намерении посетить ПМЭФ заявили главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

* Талибан – исламистское движение, которое внесено в список организаций, объявленных в России террористическими, его деятельность запрещена