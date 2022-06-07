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В Калининском районе для "Зенита" построят новый спорткомплекс

фото ЗакС политика В Калининском районе для "Зенита" построят новый спорткомплекс

Петербургский Госстройнадзор согласовал футбольному клубу "Зенит" строительство спортивно-зрелищного центра с новой ареной на улице Верности, о чем пишет петербургская редакция газеты "Коммерсант". Площадь согласованного для строительства участка в Калининском районе составляет 2,8 га. Трехэтажный объект по проекту ООО "Петербургстрой", согласованному с КГА, должны будут построить до 2024 года на средства футбольного клуба.

"В планах "Газпром-Академии" давно было желание открыть единственный на данный момент в Санкт-Петербурге крытый стационарный спортивный комплекс с полноразмерным футбольным полем. Он войдет в состав объектов всей инфраструктуры Академии", - рассказали газете в пресс-службе "Зенита".

Поле размерами 102х64 метра получит трибуну, способную вместить до 500 зрителей. В свою очередь, в спортивном комплексе смогут заниматься 120 воспитанников.

С 2020 года участок на улице Верности город сдает футбольному клубу в аренду.


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