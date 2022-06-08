ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 9:59

"Деловой Петербург": На пост главы комтранса претендуют Илья Ткачёв и Валентин Енокаев

фото ЗакС политика "Деловой Петербург": На пост главы комтранса претендуют Илья Ткачёв и Валентин Енокаев

Новым руководителем комитета по транспорту, место которого стало вакантным после того, как его экс-глава Кирилл Поляков пошёл на повышение, может занять замглавы ведомства Валентин Енокаев или начальник аппарата губернатора Илья Ткачёв, пишет "Деловой Петербург".

Кирилл Поляков, напомним, накануне официально был назначен вице-губернатором Северной столицы. В его поле деятельности будет входить контроль за комитетами по инвестициям, по промышленной политике, инновациям и торговле и комтранса, чьим главой он до недавних пор являлся.

"ДП" отмечает, что Смольный, говоря о кадровых перестановках, в своих официальных релизах не упоминал про комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). По сведениям издания, ведомство может отойти под "шефство" строительного блока. ЗАКС.Ру писал днём ранее, что КРТИ временно поручили курировать вице-губернатору Николаю Линченко.

Петербургское Заксобрание 7 июня утвердило Кирилла Полякова новым вице-губернатором. ЗАКС.Ру рассказывал о его персоне.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама