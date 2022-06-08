"Деловой Петербург": На пост главы комтранса претендуют Илья Ткачёв и Валентин Енокаев

Новым руководителем комитета по транспорту, место которого стало вакантным после того, как его экс-глава Кирилл Поляков пошёл на повышение, может занять замглавы ведомства Валентин Енокаев или начальник аппарата губернатора Илья Ткачёв, пишет "Деловой Петербург".

Кирилл Поляков, напомним, накануне официально был назначен вице-губернатором Северной столицы. В его поле деятельности будет входить контроль за комитетами по инвестициям, по промышленной политике, инновациям и торговле и комтранса, чьим главой он до недавних пор являлся.

"ДП" отмечает, что Смольный, говоря о кадровых перестановках, в своих официальных релизах не упоминал про комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). По сведениям издания, ведомство может отойти под "шефство" строительного блока. ЗАКС.Ру писал днём ранее, что КРТИ временно поручили курировать вице-губернатору Николаю Линченко.

Петербургское Заксобрание 7 июня утвердило Кирилла Полякова новым вице-губернатором. ЗАКС.Ру рассказывал о его персоне.