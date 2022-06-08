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Новости 17:59

Столичный суд заменил Соболь* исправительные работы на 4 месяца колонии по делу о проникновении в жилище

фото ЗакС политика Столичный суд заменил Соболь* исправительные работы на 4 месяца колонии по делу о проникновении в жилище

Симоновский райсуд Москвы решил заменить Любови Соболь* наказание с исправительных работ на 4 месяца колонии в рамках дела о незаконном проникновении в жилище, известил у себя в Twitter её адвокат Владимир Воронин.

В апреле нынешнего года с просьбой ужесточить наказание для Соболь* обратилась в суд Федеральная система исполнения наказаний.

Оппозиционерка была приговорена к году исправительных работ в апреле 2021-го. Ей инкриминировали ч. 2 ст. 139 УК.

Напомним, дело о проникновении в жилище возбудили в декабре 2020 года, когда Соболь пыталась найти в Москве Константина Кудрявцева, героя расследования об отравлении политика Алексея Навального. По версии следствия, "навальнистка" пыталась незаконно ворваться в дом женщины, где якобы мог проживать Кудрявцев, и фиксировала при этом "свои противоправные действия" на телефон. Примечательно, что приговор уже один раз ужесточили, поменяв условные исправительные работы на реальные.

С прошлого года Любовь Соболь находится за пределами России, продолжая заниматься YouTube-каналом "Навальный Live".

Ранее, добавим также, ей ужесточили приговор по "санитарному делу", заменив условный срок на реальный.

*Любовь Соболь внесена Минюстом в реестр СМИ - иностранных агентов


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