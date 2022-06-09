Участники ПМЭФ обсудят диалектику развития рынка труда и индустриальный туризм на Северо-Западе

Городской комитет по экономической политике и стратегическому планированию (КЭПиСП) опубликовал деловую программу Петербурга на ПМЭФ-2022. Предполагается, что город проведет в общей сложности 13 мероприятий и подпишет более 40 соглашений, включая инвестиционные. При этом непосредственно дискуссионная программа развернется в нулевой и заключительный дни форума (15 и 18 июня), а 16 и 17 июня планируется подписание бумаг.

В дискуссионной части ожидается присутствие представителей Индии, Боливии, Сербии, ОАЭ и Филиппин, а также глав крупного российского бизнеса и сотрудников федеральных органов власти. Как заявил глава КЭПиСП Валерий Москаленко, в Смольном ожидают, что "открытый диалог с профессиональным сообществом и крупным бизнесом на полях ПМЭФ поможет городу оставаться на "передовой" развития российской экономики", а заодно и "сохранять правильный вектор с учетом изменившейся картины мира".

В частности, на полях форума заявлено проведение таких дискуссий, как "Новые вызовы автомобильной промышленности в науке, образовании и спорте", "Диалектика развития рынка труда: кризис эпохи работодателя" и "Северо-Запад России как Мекка для индустриального туризма: анализ бизнес-кейсов и лучших практик успешных регионов".

Ранее стало известно об отмене выступления "Би-2" на ПМЭФ. Что касается самого мероприятия, то в числе его гостей ожидаются главы ЛНР и ДНР, а также представитель "Талибана"*.

* "Талибан" – исламистское движение, которое внесено в список организаций, объявленных в России террористическими, его деятельность запрещена