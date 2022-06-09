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Новости 13:26

"Велики СК колонны": Бастрыкин стихотворно воспел юбилей Петра Великого

фото ЗакС политика "Велики СК колонны": Бастрыкин стихотворно воспел юбилей Петра Великого

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в стихотворной форме откликнулся на 350-летие императора Петра I. Сочиненная им "Ода на юбилей Петра Первого" увидела свет в Telegram-канале информационного центра СК РФ 9 июня.

"Петр Первый — прародитель

Для Российского СК", — указал автор в начале своего поэтического произведения.

Из дальнейшего текста становится понятно, что автор ценит первого императора России за то, что "строил он свои войска" не только против шведов, но также

"Против тех, кто власть отведав,

Наказания не изведав, 

 Деньги тырил из казны!"

В заслугу самодержцу Бастрыкин ставит его готовность карать, "невзирая на погоны,// На заслуги и посты", а заодно и создание Следственного комитета.

"Вспомним! Пётр подал идею,

Пётр идею воплотил!

Как России ассамблею,

Как святую архидею [так в тексте. — ЗАКС.Ру]

Он СК нам сотворил", — прославил императора глава СК.

Ранее губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с юбилеем Петра I рассуждениями о "борьбе с нацизмом на Украине и однополярным миром". В свою очередь, депутат Заксобрания Михаил Амосов выступил с речью, в которой выразил опасения возможностью установления нового "железного занавеса".

Фото: Telegram-канал информационного центра СК РФ


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