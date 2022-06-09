"Вы должны заявить о публичной поддержке наших жалоб": Шлосберг написал открытое письмо Клишасу

Лидер псковского отделения "Яблока" Лев Шлосберг опубликовал открытое письмо к сенатору Андрею Клишасу, который вместе с депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым является соавтором ряда инициатив, закрепивших в законодательстве некоторые поправки в Конституцию 2020 года.

Шлосберг в своем документе рассматривает прошлогодний сюжет со своим недопуском до выборов в Госдуму, который он связывает с законопроектом Клишаса-Крашенинникова о невозможности участвовать в выборах для лиц, связанных с экстремистскими организациями. Политик напоминает оппоненту, что тот несколько раз публично уверял общественность в более мягком правоприменении нормы. Например, Клишас заявлял, что закон не будет иметь обратной силы, однако практика не подтвердила его слов.

"Фактической задачей этих поправок является ликвидация политического многообразия в законодательных (представительных) органах власти, исключение избрания в эти органы депутатов, не согласных с текущей государственной политикой. Это поправки внеправовые и дискриминационные", - пишет Шлосберг.

Ранее "яблочник" подал две жалобы в Конституционный суд на свой недопуск до выборов минувшей осенью. Он уверен, что ответственность за массовый отказ в регистрации независимым кандидатам должен разделить и Клишас.

"Вы должны заявить о публичной поддержке наших жалоб в Конституционный суд. Практика исполнения разработанного Вами закона категорически противоречит тому, что Вы заявляли как автор поправок в официальном СМИ федерального парламента", - полагает Шлосберг.

По его мнению, предлагаемая дискуссия важна для судьбы всех прав и свобод россиян.