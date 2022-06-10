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Новости 18:39

Глава Минздрава поведал о падении уровня смертности к допандемийным показателям

фото ЗакС политика Глава Минздрава поведал о падении уровня смертности к допандемийным показателям

Уровень смертности в России вернулся к показателям, наблюдавшимся до пандемии коронавируса, пишет "Интерфакс" со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко. Соответствующее заявление прозвучало на приеме в честь выборов в Российскую академию наук.

"Сегодня мы вернулись к показателям, даже улучшили показатели допандемийного периода, — рассказал Мурашко. — В последние недели мы констатируем, что по показателям смертности страна, несмотря на то, что количество пациентов остается достаточно большим, но вернулась к [уровню] ниже допандемийного периода".

При этом министр оповестил слушателей о том, что, согласно предварительным цифрам, уровень удовлетворенности россиян качеством медицинской помощи якобы "возрос по сравнению с предыдущими годами и достиг одного из максимальных за предыдущие периоды" значения.

Ранее стало известно о том, что Петербург получит более 84 миллионов рублей на программы медицинской реабилитации.


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