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Новости 11:53

В день, когда на ПМЭФ должны были играть "Би-2", выступит Баста: билеты от 160 тысяч рублей

фото ЗакС политика В день, когда на ПМЭФ должны были играть "Би-2", выступит Баста: билеты от 160 тысяч рублей

Организаторы Петербургского международного экономического форума продают последние билеты на концерт рэпера Басты, который должен состояться вечером 17 июня, сообщается в Telegram-канале ПМЭФ-2022.

Гостей мероприятия ждёт не только концерт, но и ужин на открытом воздухе.

Стоимость билетов начинается от 160 тысяч рублей. При этом на схеме рассадки, которая прикреплена к посту, видно, что остались последние пять столиков: три на 8 гостей (билеты от 230 тысяч рублей с человека), один на 6 гостей (160 тысяч рублей с человека) и ещё один на 6 гостей (от 200 тысяч рублей с человека).

Примечательно, но стоимость не включает в себя дополнительную комиссию, которая составляет 15%.

Напомним, ранее стало известно, что группа "Би-2", которая должна была выступить 17 июня, отменила свой концерт. Позднее появилась информация, что вместо них споёт Гарик Сукачёв, но вечером 16 июня.

Фото: Вася Вакуленко / "ВКонтакте"


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