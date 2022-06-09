Вместо группы "Би-2" на ПМЭФ выступит Гарик Сукачев

Организаторы мероприятий в рамках Петербургского международного экономического форума нашли замену для отмененного концерта группы "Би-2". Об этом пишут "Известия" со ссылкой на PR-менеджера ресторанов Ginza Project.

"Концерт не отменяется, будет произведена замена: вместо группы "Би-2" (выступление должно было быть 17 июня) в ресторане выступит Гарик Сукачев (выступление состоится 16 июня в 21:00)", - сообщил он.

У тех, кто уже приобрел билет на белорусский коллектив, стоивший 50 тысяч рублей, есть выбор: либо сдать его, либо использовать его для посещения выступления Сукачева.

Отметим, что в отличие от "Би-2" Гарик Сукачев поддерживает российскую политику на Украине и, в частности, продолжающуюся с 24 февраля военную спецоперацию. На фотографиях последних недель обращает на себя внимание татуировка с надписью "Родина или смерть", которую Сукачев сделал у себя на груди.

В свою очередь, у музыкантов "Би-2" за последнее время срывается уже не первый концерт. Весной среди прочего они оказались в центре скандала, не пожелав выступать под вывешенной Z-символикой.

фото: IGORSUKACHEV / YouTube (скриншот)