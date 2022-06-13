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Новости 14:59

Лукашенко собирается расширить функции КГБ

фото ЗакС политика Лукашенко собирается расширить функции КГБ

Белорусский президент Александр Лукашенко на совещании с подчиненными 13 июня провозгласил необходимость расширить полномочия сотрудников Комитета государственной безопасности. Видеозапись с речью национального лидера опубликовала его пресс-служба.

"Естественно, надо усиливать деятельность некоторых направлений. Где-то, возможно, создавать и новые. Особенно в силу той информационной безопасности, которая должна быть в стране, и той гибридной войны, которая развернута не только против Беларуси", - произнес Лукашенко.

По его наблюдениям, некая гибридная война реализуется по всему миру. Говоря о чекистах, он назвал разведку, контрразведку, защиту госстроя, а также борьбу с терроризмом их "хлебом". Мысль о будущей реформе посетила Лукашенко после того, как КГБ, по его выражению, "активизировался".


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