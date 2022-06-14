Обновлённый McDonald’s в Петербурге не открылся в срок из-за неукомплектовки штата и проблем с логистикой

Появившиеся взамен ушедшего из России McDonald’s отечественные рестораны "Вкусно — и точка" не смогли открыться в Петербурге 13 июня ввиду проблем с кадрами и логистикой, информирует "Коммерсант".

В связи с этим открытие заведений общепита перенеслось на конец июня — начало июля. Менеджер сети, ответственный за работу точки на Васильевском острове, рассказал, что заведение в экстренном режиме пытается укомплектовать штат сотрудников. Кафетерий нуждается в работниках для обслуживания гостей и для зоны приготовления еды. Кадрам, ответственным за обслуживание, компания будет платить по 188 рублей в час с возможным премированием. Управляющий точки на Ваське прогнозирует зарплату такого сотрудника на отметке в 44 тысячи рублей.

"13 июня для Санкт-Петербурга — это нереалистичный срок с учётом того, когда прошла сделка, как осуществлялись подготовка и ребрендинг. По сути, к концу июня можно решить вопросы логистики, поставки ингредиентов, пересмотреть ценовую политику, которая уйдёт в рост из-за операционных моментов, и неспешно открыться", — представил свою позицию по вопросу гендиректор агентства "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров.

Напомним, что сеть McDonalds приостановила свою деятельность в России в начале марта в знак несогласия с военной спецоперацией на Украине: для посетителей были доступны только точки на вокзалах и аэропортах, работавшие по франшизе. В мае компания решила продать рестораны своей российской "дочке", принадлежавшей бизнесмену Александру Говору. ФАС с условиями сделки согласилась.