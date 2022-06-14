Беглов заявил о "колоссальном внешнем давлении" на участников ПМЭФ

Губернатор Александр Беглов заявил 14 июня РИА "Новости" о большом давлении на участников Петербургского международного экономического форума. По его утверждению, последнее только усилилось после публикации в марте сведений об интересе к форуму со стороны представителей 69 стран.

В беседе с агентством Беглов заявил, что ПМЭФ "всегда был и остается коммуникационной площадкой по вопросам глобальной и российской повестки, экономической и не только". "Конечно, колоссальное внешнее давление, которое оказывается на многие страны и компании, вносит свои коррективы, — признал градоначальник. — Мы знаем об этом из первых рук".

Рассуждая о западном давлении, губернатор привел в пример "директора одной продуктовой компании из северной страны", которого на родине якобы поставили перед выбором: отказаться от ведения бизнеса в России или потерять деньги в своем государстве. "А они-то думали, что у них свобода слова и предпринимательства, и верили, что бизнес вне политики", — резюмировал Беглов.

При этом чиновник заявил, что не наблюдает снижения интереса к форуму. "Но мы не видим снижения интереса, даже наоборот, — объявил он. — В середине мая свое участие в ПМЭФ подтвердили представители 90 стран мира. К началу июня это число выросло до 115, сейчас представлены больше 140 стран и территорий. Только на деловую площадку заявлены 2700 человек".

По официальным данным, в 2021 году ПМЭФ посетили 13,5 тысяч участников из 141 страны. Пять тысяч из них были представителями российских и зарубежных компаний, а полторы тысячи участников — их главами.

О своем желании посетить ПМЭФ-2022 ранее говорили представитель "Талибана"*, а также главы ДНР и ЛНР.

* Талибан – исламистское движение, которое внесено в список организаций, объявленных в России террористическими, его деятельность запрещена