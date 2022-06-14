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Новости 14 июня, 19:17

Издание "Вёрстка" сообщило о блокировке сайта через полтора месяца после запуска

фото ЗакС политика Издание "Вёрстка" сообщило о блокировке сайта через полтора месяца после запуска

Редакция общественно-политического издания "Вёрстка" объявила 14 июня в своем Telegram-канале о блокировке сайта.

"Нашему изданию всего полтора месяца, а нас уже успели заблокировать в России. Считаем это подтверждением важности и добросовестности нашей работы", — говорится в опубликованном сообщении.

О причинах блокировки ничего не сообщается. Правозащитный проект "Роскомсвобода" отмечает, что в реестре запрещенных сайтов упоминания "Вёрстки" сейчас нет, однако сервисы GlobalCheck и OONI показывают ограничение доступа к ней. Как полагают в "Роскомсвободе", это может свидетельствовать о блокировке доступа с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ).

Фото: pixabay


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