Здания казарм жандармского дивизиона в Манежном переулке уйдут с молотка

В Петербурге проведут аукцион, на котором нового владельца обретет комплекс бывших казарм нижних чинов жандармского дивизиона, занимающий целый квартал между Манежным переулком и Кирочной улицей. Как указывает пресс-служба Фонда имущества Петербурга, начальная цена лота составит 579,4 млн рублей. Заявки принимают до 14 июля.

"Торги организованы в рамках заключенного договора с АО "НИИ командных приборов" во исполнение программы по работе с непрофильными активами Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"", - говорится в сообщении.

По мнению гендиректора фонда Станислава Гармаша, у объекта площадью болеее 9,5 тысяч кв. метров есть большой инвестиционный потенциал: в частности, из-за привлекательного географического расположения.

Казармы построены в 1850-х годах по проекту архитектора Рудольфа Бернгарда.