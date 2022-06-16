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В Выборгском районе Петербурга достроили ЖК "Поэт"

фото ЗакС политика В Выборгском районе Петербурга достроили ЖК "Поэт"

На севере Петербурга закончились работы в долгострое, жилом комплексе "Поэт" по адресу проспект Просвещения, 43А. Как сообщает пресс-служба комитета по строительству, чиновники разрешили возведение жилья еще семь лет назад, но из-за финансовых неурядиц ООО "ЛП" раз за разом откладывало сроки строительства. В результате проблему взяло на особый контроль городское правительство.

"Застройщик выполнил все работы в рамках проектной документации, прошедшей Госэкспертизу. ЖК "Поэт" расположен на территории, где развита социальная инфраструктура: в шаговой доступности детский сад, школа, взрослая и детская поликлиники", - рассказал глава ГБУ "Управление строительными проектами" Андрей Алферов.

Ансамбль зданий представляет собой три 25-этажки по 637 квартир каждая. После введения в эксплуатацию ЖК "Поэт" у профильного комитета на особом контроле осталось еще двенадцать проблемных объектов.


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