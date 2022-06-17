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Новости 13:55

Великий князь Романов прибыл на ПМЭФ

фото ЗакС политика Великий князь Романов прибыл на ПМЭФ

На Петербургский международный экономический форум прибыл потомок рода Романовых Георгий Михайлович. Он собирается посетить пленарное заседание 17 июня, на котором ожидается выступление президента Владимира Путина. Корреспондент ЗАКС.Ру спросил Романова о его впечатлениях от ПМЭФ. 

- Огромное впечатление. Мы очень рады, что такое мероприятие еще есть. Очень важно в эти времена согласоваться с нашими друзьями, партнерами. Продолжать великую работу. Есть делегация из Египта. Важно развивать такие контакты. Я думаю, надо иметь хороших партнеров и иметь хорошую дружбу, - сказал Романов. 

Напомним, не все монархисты признают принадлежность Георгия Михайловича к роду Романовых. В конце прошлого года Князь Георгий и дочь итальянского дипломата обвенчались в Исаакиевском соборе. 

ПМЭФ стартовал 15 июня. На третий день мероприятия ожидается выступление Путина, которое в Кремле называют "чрезвычайно важным".

Константин Леньков


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