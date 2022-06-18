Титов увидел возможность завозить Coca-Cola путем параллельного импорта

Бизнес-омбудсмен Борис Титов на Петербургском международном экономическом форуме упомянул об уходе с российского рынка компании Coca-Cola. Чиновник не видит сложностей с тем, чтобы страна продолжала получать ее прохладительные напитки и дальше.

"Продукцию Coca-Cola можно завозить спокойно по параллельному импорту и покупать, условно, через Alibaba. Какие проблемы?" - приводит его довод ТАСС.

Рассуждая о параллельном импорте в целом, Титов признал, что не всякая продукция подходит для него. В частности, неосуществимым ему представляется получение таким способом авиадеталей, дефицит которых Россия начала испытывать сразу после введения новейших международных санкций.

Отметим, что 7 июня Госдума в первом чтении приняла законопроект о параллельном импорте, предусматривающий иммунитет от любой юридической ответственности для компаний, которые его осуществляют.