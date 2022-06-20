Сеть "Вкусно и точка" анонсировала дату открытия ресторанов в Петербурге

В общей сложности 14 ресторанов "Вкусно и точка" откроются в Петербурге и Ленобласти 22 июня, следует из опубликованного в официальном сообществе сети во "ВКонтакте" перечня. Внимание на это обратила 20 июня "Фонтанка".
Из них 12 заработают в Петербурге, один — в Гатчине и еще один — в Новом Девяткино.
В Петербурге намечено открытие по следующим адресам:
— Каменноостровский проспект, 39, лит. А;
— Средний проспект В.О., 29/А, лит. А1-А2;
— Московский проспект, 195А, лит. А;
— Большая Морская улица, 11 лит А;
— проспект Энгельса, 116, лит. А;
— Комендантская площадь, 4, лит. А;
— Ключевая улица, 6, стр. 1;
— Народная улица, 4, к. 2, лит. А;
— Ярославский проспект, 45, лит. А;
— Индустриальный проспект, 22А;
— улица Партизана Германа, 2;
— улица Ефимова, 2, лит. А.
В Ленобласти открытие должно состояться по адресам:
— Гатчина, Ленинградское шоссе, 12;
— Новое Девяткино, улица Главная, 60.
Американская сеть McDonald’s приостановила работу в России в начале марта на фоне развернувшейся спецоперации на Украине. В середине мая компания объявила об окончательном уходе из России, позже стало известно о продаже бизнеса российской "дочке", принадлежавшей бизнесмену Александру Говору. Обновленная сеть получила название "Вкусно и точка", в Петербурге она должна была вновь заработать с 13 июня, однако этого не произошло по причине нехватки персонала и проблем с логистикой.