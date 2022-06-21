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Новости 10:47

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Daily Telegraph

фото ЗакС политика Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Daily Telegraph

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту британской газеты The Daily Telegraph, сообщила 21 июня Lenta.ru со ссылкой на сервис ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам или их страницам в интернете.

Как пишет издание, доступ к странице был ограничен по требованию Генпрокуратуры от 22 апреля 2022 года, а основанием для блокировки стала статья 15.3 Федерального закона "Об информации", на основании которой запрещается доступ к ресурсам с призывами к экстремистским действиям и массовым беспорядкам или же с недостоверной информацией.

Как уточнила "Медиазона"*, причиной блокировки стала статья The Daily Telegraph об оборудовании Минобороны для уничтожения опасных биоотходов, опубликованная еще 23 февраля.

*Минюст внёс "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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