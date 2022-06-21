Глава Минпросвещения рассказал о деталях церемонии поднятия флага в школах

Министр просвещения Сергей Кравцов пообещал, что для участия в церемониях поднятия российского флага в школах детей не станут выгонять на мороз, передает 21 июня РИА "Новости". Слова министра прозвучали в ходе интервью агентству.

По словам Кравцова, к настоящему моменту стандарт проведения церемонии утвержден совместно с Геральдическим советом при президенте и уже разослан в регионы. Министр указал, что сам порядок прописан максимально детально, от состава участников до времени и места проведения. В частности, из его слов следует, что церемония будет проходить в начале недели в одном из школьных помещений или на улице, а привлекаться к ней будут школьники, к примеру, продемонстрировавшие лучшие показатели в учебе, спорте и творчестве.

"Подходы будут варьироваться от возможностей образовательных учреждений, - уточнил Кравцов. - Естественно, зимой никто не будет выгонять ребят на мороз, или осенью под проливной дождь. Просим администрации школ подходить разумно к этой работе. Более того, они будут сами определять состав участников церемонии (например, учащиеся одной параллели классов). Очевидно, что это не всегда будут все ученики".

В апреле Кравцов пообещал, что с 1 сентября в российских школах появится еженедельная церемония поднятия флага. 9 июня он сообщил об утверждении стандарта церемонии. На закупку символики в 2022 году потратят 970 миллионов рублей.