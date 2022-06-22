"Я давно забыл Серёжу": Невзоров* лаконично отреагировал на посвящённый ему клип Шнурова

Публицист Александр Невзоров* отреагировал на посвящённый ему самому видеопамфлет музыкального исполнителя Сергея Шнурова. Реакцию журналиста приводит Telegram-канал "Ротонда". Видео с оскорблениями эмигрировавшего Невзорова* появилось на просторах интернета в среду, 22 июня.

"Я давно забыл Серёжу, и сейчас он мне мало интересен", - лаконично высказался Невзоров*, не став анализировать ни текст, ни содержимое клипа.

Видеоматериал, реализованный Шнуровым, изобилует различного рода оскорблениями публициста. Среди прочего исполнитель, комментируя отъезд Невзорова* и его пацифистские заявления, приводит подобные фразы: "Вышел, как из почки камень".

Кроме того, в песне звучат слова о якобы имеющейся "дружбе" между Невзоровым* и губернатором Петербурга Александром Бегловым. Журналист, отметим, неоднократно о нём критически отзывался.

Напомним также, минувшей зимой на фоне "мусорных" и "снежных" проблем Северной столицы Шнуров выпускал видео с выпадами в адрес Беглова. Творчество исполнителя в прессе и соцсетях объясняли возможным политическим заказом. В частности, вспоминали о его прежних контактах с фирмами, которые считают связанными с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Невзоров* же вынужденно находится сейчас за рубежом. В России в отношении него возбуждено уголовное дело о фейках про российскую армию, в рамках которого был наложен арест на его имущество. Сам он тоже заочно арестован.

*Минюст внёс Александра Невзорова в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента