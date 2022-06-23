В Центробанке допустили дальнейшее снижение ключевой ставки

Банк России рассмотрит на ближайших заседаниях вопрос дальнейшего снижения ключевой ставки, пишет 23 июня ТАСС со ссылкой на заявление первого зампредседателя ЦБ Владимира Чистюхина.

"Банк России будет оценивать целесообразность снижения ставки на ближайших заседаниях. Это говорит о том, что мы видим дальнейший потенциал снижения ставки, но надо будет посмотреть на то, каким образом формируются инфляционные ожидания", — высказался Чистюхин на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Представитель Центробанка отметил при этом, что в стране продолжается рост цен на основные продукты, а инфляция находится на уровне, превышающем заявленные цели. "В течение последних недель мы видим снижение инфляции, но при этом надо обратить внимание, что темпы прироста цен в большей части потребительской корзины хоть и снизились, но они существуют, и инфляция явно выше заявленной цели в 4 %", — заявил Чистюхин. При этом указал на то, что выйти на уровень 4 % ЦБ рассчитывает к 2024 году.

В конце февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20 % годовых. Спустя время регулятор приступил к постепенному ее снижению. В последний раз о снижении сообщалось 10 июня — тогда показатель достиг уровня на момент начала спецоперации на Украине.