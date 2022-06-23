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Новости 13:28

В Петербурге открылись первые "Перекрёстки", появившиеся вместо ушедших Prisma

фото ЗакС политика В Петербурге открылись первые "Перекрёстки", появившиеся вместо ушедших Prisma

В Петербурге начали работу первые два магазина торговой сети "Перекрёсток", которые разместились на площадях, которые ранее занимали финские супермаркеты Prisma, информирует пресс-служба X5 Group.

Открыли магазины, расположенные по адресам: набережная Обводного канала, 118 и проспект Энгельса, 33/1А.

"До конца июня торговая сеть планирует открыть ещё 11 магазинов", — отчитались также в X5 Group.

Ассортимент "Перекрёстка" составляет 15 тысяч товарных позиций.

Отметим, что с начала военной "спецоперации" на Украине множество финских компаний покинуть российский рынок. В их числе бренды Prisma, Fazer, Paulig, Valio, Nokia, Bonava, а также финский железнодорожный оператор VR Group и гостиничная сеть S Group, владевшая петербургскими отелями Sokos.


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