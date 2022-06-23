Суд в Москве признал законным включение Венедиктова* в реестр иноагентов

Экс-главреду "Эха Москвы" Алексею Венедиктову* не удалось оспорить включение себя в реестр СМИ-иноагентов, известило 23 июня ТАСС. По сообщению агентства, соответствующий иск журналиста к Минюсту был отклонен Черемушкинским судом Москвы.

"Выслушав доводы сторон, суд принял решение отклонить доводы истца Алексея Венедиктова* в полном объеме", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Минюст внес Венедиктова* в список иностранных агентов 22 апреля. Тот с таким решением не согласился и обратился в начале июня в суд, рассчитывая опротестовать свой статус. Вскоре после этого он написал, что попадание в реестр иноагентов связано с получением зарплаты на "Эхе Москвы" и дивидендов от журнала "Дилетант".

*Минюст внес Алексея Венедиктова в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента