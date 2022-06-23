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Московский суд оставил под арестом экс-фотографа штаба Навального*

фото ЗакС политика Московский суд оставил под арестом экс-фотографа штаба Навального*

Суд в Москве оставил под арестом бывшего фотографа столичного штаба Навального* Александра Струкова, сообщил 23 июня правозащитный проект "Первый отдел" в своем Telegram-канале. В апреле Люблинский суд Москвы продлил арестованному за высказывания в интернете срок содержания в СИЗО до 26 июня.

"Мы считаем, что отправлять в заключение за такие слова незаконно, поэтому подали апелляцию на меру пресечения. Сегодня суд отклонил жалобу адвоката — Струков останется за решёткой минимум до 28 июня 2022 года", — рассказали в "Первом отделе".

По сообщению правозащитников, в пятницу, 24 июня суд рассмотрит ходатайство следователя о продлении срока содержания Струкова под стражей. "Сегодня Александр присутствовал на заседании по видеосвязи. Завтра на слушании, вероятно, он сможет быть лично — его привезут из СИЗО в здание суда", — добавили они.

Струков был арестован в конце января, он стал фигурантом дел о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК) и о возбуждении ненависти или вражды (ч. 2 ст. 282 УК) из-за комментариев в Telegram-канале ныне закрытого издания Znak.com. Экспертиза углядела в сообщениях ненависть к русским, призывы к расправе над силовиками и посягательству на жизнь президента Владимира Путина.

В начале марта Росфинмониторинг внес Струкова в список террористов и экстремистов.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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