Депутаты предварительно одобрили закон о реновации в Петербурге

Законодательное собрание Петербурга на заседании 23 июня приняло в первом чтении законопроект о комплексном развитии территорий города, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Документ предполагает замену старых зданий на новые и создание социальных объектов.

Из законопроекта следует, что решение о реновации будет принимать орган власти, которому это поручит правительство Петербурга. Отнести к комплексному развитию могут не только аварийные здания, но и дома, построенные с 1957 года по 1970 год "по типовым проектам, разработанным в указанный период времени", сказано в проекте закона. Это строения "типа "хрущевки" панельные, уточняется в бумаге.

Там же определяется, что собрание собственников по решению вопроса о комплексном развитии должно пройти в течение 60 дней со дня опубликования проекта решения о реновации. Жителям домов, попавших в реновацию, должны будут выплатить средства из бюджета на покупку нового имущества, следует из законопроекта.

При обсуждении его на комиссии ЗакСа против высказался депутат от "Яблока" Борис Вишневский. Также против выступил беспартийный депутат Михаил Амосов.

С критикой депутаты выступили и на заседании парламента. В частности, вопросы возникли к 60 дням на принятие решений. Парламентарии предположили, что стоит увеличить этот срок, так как граждане могут даже не знать, что их дома попали под реновацию.

Также с речью выступил Вишневский. Он заявил, что "комплексное развитие" прикрывает "депортацию жителей" и зачистку территорий ради застройщиков.

- Дома будут снесены, а жители — принудительно переселены: кто не захочет подписать договор о переселении в не устраивающее его жилье — будет принужден к этому по суду. Причем, переселение — в пределах всего города. Хоть за КАД. В высотные гетто, вроде тех, которые уже понастроили в Шушарах или на Парнасе, - считает Вишневский.

Руководитель фракции "Справедливой России – За правду" Марина Шишкина заявила, что идея реновации — правильная. Однако представленный документ фракция не поддержит, сказала Шишкина. По ее словам, это закон не про людей, а про строителей.

София Саттарова