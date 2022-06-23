Суд разрешил фигуранту дела "Сети"* Филинкову не здороваться с каждым своим надзирателем лично

Центральный районный суд Оренбурга счёл незаконным помещение фигуранта дела "Сети"* Виктора Филинкова в штрафной изолятор, отменив постановление начальника исправительной колонии № 1, информирует у себя в Telegram-канале адвокат Виталий Черкасов.

Филинкова поместили в ШИЗО после очередного рапорта одного из сотрудников ИК-1. В нём надзиратель сообщил, что во время утренней проверки на выходе из камеры молодой человек якобы не поздоровался с ним. Тогда он потребовал, чтобы Филинков лично поприветствовал его, однако он этого делать не стал.

Во время заседания Филинков рассказал, что счёл слова сотрудника колонии шуткой, так как, выходя из камеры, он поприветствовал всех надзирателей сразу.

Черкасов пишет, что суд прислушался к словам Филинкова, придя к выводу, что ему нет необходимости здороваться с каждым надзирателем лично.

В мае суд отменил Филинкову одно взыскание из трёх в виде отправки на пять суток в ШИЗО, а в июне - на 10.

Напомним, летом 2020 года Филинкову присудили 7 лет колонии общего режима по обвинению в подготовке насильственного свержения власти.

*Организация "Сеть" признана террористической, её деятельность запрещена на территории РФ