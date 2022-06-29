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Глава Конституционного суда заявил о невозможности возврата к смертной казни

фото ЗакС политика Глава Конституционного суда заявил о невозможности возврата к смертной казни

Отмена моратория на смертную казнь в России стала бы "плохим сигналом обществу", высказался 29 июня председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме. К тому же, по его словам, для этого потребовалось бы принятие новой Конституции взамен действующей.

"Очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России, к чему уже призывают некоторые политики", — приводит слова Зорькина РИА "Новости".

В частности, выступавший напомнил о том, что еще в 2009 году Конституционный суд указал на невозможность возврата к применению смертной казни, обосновав это длительностью применяемого моратория, благодаря которой в стране "сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым смертной казни", а вместе с ними и конституционно-правовой режим, согласно которому происходит "необратимый процесс, направленный на отмену смертной казни".

"В силу требований ныне действующей Конституции единственно приемлемый для этого способ — это принятие новой Конституции. Иным путем — ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к Конституции — это сделать невозможно", — резюмировал глава КС.

Дискуссия о возможности возврата смертной казни в России регулярно возвращается в публичное пространство. В конце февраля замглавы Совбеза Дмитрий Медведев высказался о возможности применения подобной меры в стране. Спустя почти месяц об отрицательном отношении РПЦ к смертной казни заявил ее представитель Вахтанг Кипшидзе. Разговоры на эту тему усилились вновь после того, как в ДНР к смерти были приговорены двое британцев и один марокканец.


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