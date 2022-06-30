Суд в Москве заменил Люсе Штейн ограничение свободы на реальный срок

Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН о замене муниципальной депутатке Люсе Штейн ограничения свободы реальным сроком заключения, сообщил 30 июня "Интерфакс" со ссылкой на судебную пресс-службу. По так называемому "санитарному делу" ей назначили 31 день в колонии общего режима.

"Судом удовлетворено представление ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по г. Москве о замене части неотбытого наказания осужденной Штейн Л.П. в виде ограничения свободы лишением свободы сроком на 31 день, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — приводит сообщение пресс-службы "Интерфакс".

В настоящее время Штейн находится за пределами России.

В середине мая стало известно о том, что МВД объявило мундепа и участницу Pussy Riot Люсю Штейн в розыск по "санитарному делу". До этого она и другая участница группы Мария Алехина срезали надетые на них по решению суда электронные браслеты. В середине июня появились сведения о том, что на Штейн завели административное дело о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП).