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Новости 12:23

На мундепа Люсю Штейн завели "административку" из-за высказываний о спецоперации

фото ЗакС политика На мундепа Люсю Штейн завели "административку" из-за высказываний о спецоперации

Покинувшая Россию муниципальный депутат от Басманного округа Москвы Люся Штейн стала фигуранткой административного дела о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). Об этом пишет "Новая газета. Европа", изучившая судебную картотеку. Участница Pussy Riot рискует быть оштрафованной на 50 тысяч рублей. О том, что ее аккаунты в соцсетях изучают следователи, стало известно месяц назад. 

Кроме того, Штейн хотят заменить условный срок на реальный по так называемому "санитарному делу" о протестах зимы 2021 года. Девушка объявлена МВД в розыск.

Отметим, что мундепов из столичного совета "Красносельский" в связи с их высказываниями о спецоперации преследуют в уголовном порядке: по статье о "фейках" про армию Алексея Горинова на полгода поместили в СИЗО, а Елену Котеночкину, покинувшую страну, арестовали заочно.


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