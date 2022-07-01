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Новости 15:53

Hoff не получал от IKEA предложений о покупке завода под Петербургом

фото ЗакС политика Hoff не получал от IKEA предложений о покупке завода под Петербургом

К руководству торговой сети Hoff пока не обращались представители IKEA с предложением приобрести завод в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба ретейлера.

"Распространившаяся в Telegram-каналах информация о якобы готовящейся сделке между Hoff и IKEA по покупке завода в Ленинградской области и последующем увольнении персонала не соответствует действительности", - добавили в компании.

Ранее руководство Hoff рассматривало возможность использования торговых площадей и иных активов IKEA в собственных интересах. В июне IKEA, со своей стороны, приступила к сворачиванию бизнеса в России и сообщила о будущей продаже всех своих четырех фабрик на территории страны. Уход компании продиктован несогласием с военной операцией на Украине. Решение не помешает шведской сети выполнить ранее данные обещания и профинансировать строительство транспортной развязки в Кудрово.


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