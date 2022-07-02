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Адвокату журналиста Сафронова предъявили обвинение по делу о фейках про армию

фото ЗакС политика Адвокату журналиста Сафронова предъявили обвинение по делу о фейках про армию

Накануне Дмитрию Талантову, президенту адвокатской палаты Удмуртии и защитнику журналиста Ивана Сафронова, было предъявлено обвинение по делу о распространении фейков об армии (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщил 1 июля Telegram-канал правозащитного проекта "Первый отдел".

Согласно версии следствия, Талантов "был осведомлён о популярности соцсети Facebook*, а ещё знал, что его мнение имеет вес и может повлиять на других адвокатов и сторонних читателей", передает "Первый отдел". По словам правозащитников, в подтверждение своей позиции следствие сослалось на статус Талантова как главы адвокатской палаты Удмуртии.

Следователь счел, что опубликованный Талантовым пост о спецоперации мог привести к подрыву авторитета и дискредитации власти и армии, а также мог ввести читателей в заблуждение и создать "видимость нарушений законодательства РФ и международного права".

В свою очередь, это могло привести к тому, что "граждане испытают страх и чувство тревоги, беспокойства и незащищенности со стороны государства", посчитало следствие. Сам пост о событиях на Украине Талантов написал якобы "руководствуясь политической ненавистью, имея недружелюбное и даже враждебно-агрессивное отношение к властям", добавила сторона обвинения.

Дмитрий Талантов был задержан в Ижевске 28 июня по подозрению в распространении недостоверных сведений о Вооруженных силах РФ. На следующий день Черемушкинский суд Москвы арестовал его до 21 августа.

Иван Сафронов, чьи интересы представлял Талантов, обвиняется в государственной измене якобы за передачу секретных сведений зарубежным разведкам. Сам он возлагаемые на него обвинения напрочь отвергает. В конце апреля суд в Москве признал законным продление срока содержания Сафронова в СИЗО до сентября 2022 года.

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