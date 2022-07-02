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РФПИ и ВОЗ обсуждают новую дату инспекций по признанию "Спутника V"

фото ЗакС политика РФПИ и ВОЗ обсуждают новую дату инспекций по признанию "Спутника V"

Всемирная организация здравоохранения и Российский фонд прямых инвестиций ведут консультации о возможной дате новых инспекций по признанию вакцины от коронавируса "Спутник V", написало 2 июля РИА "Новости" со ссылкой на представителя ВОЗ в РФ Мелиту Вуйнович.

По словам Вуйнович, проведение инспекций изначально было намечено на март 2022 года, однако его пришлось перенести "из-за приостановки полетов в Россию и из России".

"Новые даты проведения инспекций обсуждаются непосредственно между РФПИ и штаб-квартирой ВОЗ", — сообщила информагентству представитель организации.

Ранее сообщалось о приостановке производства в России вакцин от ковида  "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".


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