РФПИ и ВОЗ обсуждают новую дату инспекций по признанию "Спутника V"

Всемирная организация здравоохранения и Российский фонд прямых инвестиций ведут консультации о возможной дате новых инспекций по признанию вакцины от коронавируса "Спутник V", написало 2 июля РИА "Новости" со ссылкой на представителя ВОЗ в РФ Мелиту Вуйнович.

По словам Вуйнович, проведение инспекций изначально было намечено на март 2022 года, однако его пришлось перенести "из-за приостановки полетов в Россию и из России".

"Новые даты проведения инспекций обсуждаются непосредственно между РФПИ и штаб-квартирой ВОЗ", — сообщила информагентству представитель организации.

Ранее сообщалось о приостановке производства в России вакцин от ковида "КовиВак" и "ЭпиВакКорона".