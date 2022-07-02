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Степашин высказался против возвращения смертной казни

фото ЗакС политика Степашин высказался против возвращения смертной казни

Глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин негативно высказался о возможности возвращения в России смертной казни, передает 2 июля "Интерфакс". По его мнению, нахождение в колонии для пожизненно осужденных само по себе может быть наказанием не слабее высшей меры.

"Я против. А зачем ее возвращать? Поверьте мне, как бывший министр внутренних дел и как бывший министр юстиции, я знаю, что такое колонии для пожизненно заключённых. Это намного сложнее и тяжелее, чем высшая мера", — высказал мнение Степашин.

В частности, он привел в пример историю поисков маньяка Андрея Чикатило, указав, что до его поимки были расстреляны несколько невиновных людей.

Ранее о невозможности возврата к смертной казни в России заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Вслед за ним о нежелании сотрудников ФСИН возвращаться к применению высшей меры наказания поведал глава Минюста Константин Чуйченко.


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