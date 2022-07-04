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"Поменьше общайтесь с экстремистами": Экс-ведущая "Эха Москвы" Баблоян пожаловалась на преследование полиции

фото ЗакС политика "Поменьше общайтесь с экстремистами": Экс-ведущая "Эха Москвы" Баблоян пожаловалась на преследование полиции

Бывшая ведущая "Эха Москвы" Ирина Баблоян рассказала о повышенном внимании силовиков к её персоне: по словам журналистки, полиция требовала у неё продемонстрировать содержимое телефона, а на днях сотрудники в форме дежурили у её дома. Сообщение приведено в Telegram-канале Баблоян.

Журналистка написала, что чуть более недели назад двое полицейских остановили её на улице и попросили "в целях проверки" показать им содержимое её мобильного. Когда она отказалась, они выдали ей предупреждение: "Поменьше общайтесь с экстремистами".

Уже на днях полицейские дежурили у дома, в котором живёт журналистка.

"Эмоциональное давление, чтобы не расслаблялись, если решили остаться в России", - констатировала Баблоян.

Фото: Telegram-канал Ирины Баблоян


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