ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 19:40

Россиянам без прививки придется сдавать тест на ковид при въезде в страну

фото ЗакС политика Россиянам без прививки придется сдавать тест на ковид при въезде в страну

В России продолжают действовать некоторые ограничения, связанные с коронавирусом, сообщил 4 июля Роспотребнадзор в своем Telegram-канале. В частности, непривитым от ковида россиянам по-прежнему следует сдавать ПЦР-тесты после прибытия в страну из-за границы.

"Гражданам России по-прежнему нужно заполнять анкету на "Госуслугах" перед возвращением домой. А в течение трех дней после прибытия — сдавать ПЦР-тест. Если у вас есть сертификат о вакцинации или перенесенной болезни, ПЦР-тест сдавать не нужно", — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

При этом граждане России и стран - членов ЕАЭС, прибывающие по суше, избавлены от необходимости заполнять анкеты и проходить тестирование, отметили в санитарном ведомстве. Сдавшие ПЦР-тест после въезда в страну не обязаны соблюдать самоизоляцию до получения результата.

Сегодня же управление Роспотребнадзора по Петербургу разрешило пускать посетителей к пациентам в больницах города.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости4 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама