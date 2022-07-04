Россиянам без прививки придется сдавать тест на ковид при въезде в страну

В России продолжают действовать некоторые ограничения, связанные с коронавирусом, сообщил 4 июля Роспотребнадзор в своем Telegram-канале. В частности, непривитым от ковида россиянам по-прежнему следует сдавать ПЦР-тесты после прибытия в страну из-за границы.

"Гражданам России по-прежнему нужно заполнять анкету на "Госуслугах" перед возвращением домой. А в течение трех дней после прибытия — сдавать ПЦР-тест. Если у вас есть сертификат о вакцинации или перенесенной болезни, ПЦР-тест сдавать не нужно", — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

При этом граждане России и стран - членов ЕАЭС, прибывающие по суше, избавлены от необходимости заполнять анкеты и проходить тестирование, отметили в санитарном ведомстве. Сдавшие ПЦР-тест после въезда в страну не обязаны соблюдать самоизоляцию до получения результата.

Сегодня же управление Роспотребнадзора по Петербургу разрешило пускать посетителей к пациентам в больницах города.