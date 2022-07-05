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Новости 12:07

Компания Volvo сократит свой штат в России

фото ЗакС политика Компания Volvo сократит свой штат в России

Автомобильный концерн Volvo Group приступит к сокращению части своего персонала на территории России, о чем пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

Принцип, по которому люди будут подпадать под увольнение, а также количество сокращаемых пока не разглашаются. В марте сбой логистических цепочек привел к остановке работы на заводе в Калуге.

"Завод Volvo Group в Калуге продолжит функционировать в режиме временной приостановки деятельности до принятия нового решения. Сотрудники завода в настоящий момент продолжают находиться в режиме простоя", - сообщили в шведском концерне.

В отличие от некоторых других технологических компаний, с начала военной спецоперации на Украине покинувших российский рынок (Intel, IBM, AMD), Volvo пока такого стремления не декларирует.

Напомним, что почти сразу после введения новых пакетов санкций в конце февраля в России в режим простоя стали входить автомобильные заводы: проблема, в частности, коснулась предприятий Hyundai, Toyota и Nissan.


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