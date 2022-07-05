На Охте продадут территорию бывшего военного завода

Дочернее предприятие "Ростеха" ("РТ-Капитал") начало прием заявок на участие в торгах, на которых будет продана территория бывшего петербургского военного завода "Краснознаменец". Речь идет об участке земли на Капсюльном шоссе между Охтой и Зыбиным ручьем, пишет РБК. Стартовой ценой назначили 900 млн рублей. В компании полагают, что объект площадью 34,8 га способен заинтересовать "очень крупных игроков", у которых есть шанс оставить заявку до 5 августа.

Бывший завод отсчитывал свою историю со времен Николая I. В 2010-е годы его перестали использовать по назначению, после чего производства перенесли в другое место, а территорию, принадлежащую АО "Научно-производственное предприятие "Краснознаменец"", очистили.