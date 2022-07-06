Чечина возглавила комитет территориального развития, Федорова — администрацию Центрального района

Губернатор Александр Беглов утвердил глав комитета территориального развития и администрации Центрального района, сообщила 6 июля пресс-служба градоначальника.

Главой комитета назначена экс-председатель Горизбиркома Наталья Чечина. В свою очередь, Елена Федорова, прежде управлявшая Центральным районом в качестве врио руководителя, продолжит свою работу в качестве полноценного главы администрации.

В конце весны стало известно о том, что Чечина не была выдвинута в новый состав Горизбиркома. Накануне новым главой комиссии был избран бывший вице-губернатор, а до того — глава Центрального района Максим Мейксин.