Петербургские справороссы попросили Беглова разобраться с тарифами на вывоз мусора

Четверо депутатов Заксобрания от "Справедливой России — За правду" обратились к губернатору Александру Беглову с вопросом касательно повышения тарифов на вывоз твердых бытовых отходов в Петербурге, рассказала 6 июля глава регионального отделения партии Марина Шишкина в своем Telegram-канале. Кроме нее, подписи под обращением поставили Андрей Алескеров, Александр Новиков и Михаил Амосов.

"Городским правительством официально заявлялось, что суммарное увеличение коммунальных платежей в Санкт-Петербурге в этом году не превысит 5%. Однако единый тариф на вывоз твердых бытовых отходов для населения одномоментно вырос на 30%", — указала Шишкина. Депутат добавила, что с 2023 года единый тариф на вывоз мусора вырастет до 1 402,6 рубля за кубометр, "что означает рост на 11% к 01.07.2022 года, или на 45% к 01.01.2022 года".

На заявления о необходимости строительства мусороперерабатывающих заводов, из-за которой якобы повышаются тарифы, справоросс указала на отсутствие в открытом доступе "сведений о согласовании строительства, о проектной документации и выдаче разрешений на их возведение".

"Мы недоумеваем, на каком основании жители города уже сейчас должны платить за реализацию проектов, которые пока не имеют никаких конкретных контуров", — указала Шишкина. Также она указала на отсутствие в открытом доступе информации о планах по работам на полигоне "Новоселки", где "рекультивация снова требует 1,980 млрд руб.", помимо потраченных средств.

Ранее Шишкина сообщила о полученных ответах на запросы, касающиеся судьбы леса в Зеленогорске, где планируется строительство биатлонного комплекса и школы-пансионата Газпрома.